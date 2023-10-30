Данілов відреагував на масові антиізраїльські заворушення у Дагестані

Секретар Ради національної безпеки і оборони та оборони України Олексій Данілов заявив, що масові антиізраїльські заворушення у Махачкалі в Дагестані швидше за все розширюватимуть географію на території Російської Федерації.
Як заявив Данілов на своїй сторінці у Twitter, що зараз фіксується тенденція офіційної антиізраїльської позиції з боку політичного керівництва Росії.
"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна про євреїв - тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - наголосив він.відео дня
За словами секретаря РНБО, в Росії вже не може почуватися в безпеці жоден єврей або громадянин Ізраїлю. Що більше, прогнозує він, антиізраїльські настрої у країні-агресорці будуть зростати. Це може супроводжуватися подальшими спалахами насильства в інших містах та регіонах.
"Початок у Росії чорносотенських погромів - питання часу. Росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу", - наголошує він.
Нагадаємо, що 29 жовтня у Дагестані оголосили "полювання" на євреїв і прорвалися в аеропорт Махачкали. Зеленський відреагував на заклики "знищити євреїв" та зазначив, що культура ненависті до інших націй поширена в Росії через ТБ.
ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі. Конрікус повідомив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.
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