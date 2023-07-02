Буде "гаряче": Міноборони попередило росіян про "шторм" в Криму цього літа

Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території та незаконно анексований Крим. Вже цього літа "небажані гості" можуть опинитися в серйозній небезпеці. Про це повідомили у відео, яке опублікувало Міністерство оборони України на своїй сторінці в Twitter. Відео вже розлетілось в Мережі.
У Міноборони натякнули, що навіть звичайний курортний відпочинок в українському Криму може набрати несподіваних обертів.
"Увага небажаним гостям! Цього літа діють попередження щодо подорожей", - йдеться в описі.
Дивіться відео про Крим:
Повернення Криму в Україну
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше сказав, що армія України зайде до Криму ще за теплої погоди. Термінів проведення військової операції на Кримському півострові він не назвав.
У Центрі національного опору повідомили, що російські окупанти готують евакуацію на півночі Криму. Загарбники зібралися перевезти вглиб півострова колаборантів місцевих так званих "адміністрацій", їхні сім'ї та матеріально-культурні цінності.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війська Росії будують оборонні споруди у Криму. За її словами, такі дії, ймовірно, вказують на можливу підготовку росіян до відступу вглиб окупованого півострова.
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