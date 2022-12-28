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"Ворота до Сєвєродонецька та Лисичанська": ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної - NYT

28 грудня 2022, 11:02
Деокупація міста Кремінна дозволить ЗСУ розширити плацдарм в регіоні та дасть контроль над основними дорогами, що ведуть в Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
'Ворота до Сєвєродонецька та Лисичанська': ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної - NYT
Кремінна - ворота до Сєвєродонецька та Лисичанська / Фото delo.ua, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу

Збройні Сили України наближаються до звільнення міста Кремінна в Луганській області.

Як пишуть журналісти New York Times, деокупація міста дозволить ЗСУ розширити плацдарм в регіоні та дасть українським військам контроль над основними дорогами, що ведуть в Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

"Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу - Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу", - йдеться у статті.

Зазначається також, що росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні. Після низки відступів російські військові зміцнили свої позиції під Кремінною оборонними бар'єрами.

Ситуація в Кремінній

26 грудня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної на Луганщині тривають бої. Українським воїнам вдалося трохи відтіснити російських окупантів, бойові дії вже відбуваються недалеко від міста.

Тим часом військове командування РФ вже втекло з міста, до якого наближаються захисники України. Командири окупантів перемістилися в Рубіжне.

27 грудня стало відомо, що українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Сватове.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.

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