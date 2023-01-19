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"Боже, ви живі" : у Броварах рятувальник на місці трагедії не зміг знайти вагітну дружину та сина

19 січня 2023, 18:20
Жінка з маленьким сином опинилися в дитячому садку, який загорівся в результаті авіакатастрофи. Її чоловік рятувальник був на зміні і прибув на місце трагедії.
постраждалі в Броварах
Рятувальник в Броварах поїхав на місце катастрофи і не зміг знайти вагітну дружину і сина / Колаж фото скріншот з відео

У Броварах 18 січня впав вертоліт і спалахнув, в результаті чого загорівся і дитячий садок. На місце трагедії відразу примчали рятувальники. Виявилося, що у одного зі співробітників ДСНС в цьому садку була вагітна дружина і маленький син. Про це розповіли в телемарафоні.

Рятувальник Артем побачив біля дитсадка припарковану машину дружини. Він довго не міг знайти свою кохану і свого синочка Діму.

"Я дуже переживав, бігав, шукав їх. Не міг довго знайти", - згадує Артем.

Виявилося, що Надя з Дімою тільки прийшли в садок, жінка ще навіть не встигла роздягнути сина. Надія встигла прикрити своєю рукою обличчя дитини, коли пролунав вибух. Це і врятувало його від опіку. Після вибуху відразу загорілася роздягальня, в якій вони перебували. Надії і Дімі вдалося евакуюватися.

Виявилося, що їх помітив колега Артема і він відразу відвіз їх в частину ДержНС. Лише там чоловік зустрівся зі своєю сім'єю і зміг заспокоїтися.

"Я пам'ятаю його слова, коли він нас побачив: "Боже, ви живі", - згадала дружина Артема, яка вижила.

Падіння вертольота з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гвинтокрила;
  • навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 15:45 в середу, 18 січня. За останніми даними, загинули 14 людей, з них одна дитина. Дев'ять осіб, які загинули, перебували на борту вертольота. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Інші новини:

війна в Україні новини Броварів авіакатастрофа
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