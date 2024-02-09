Боєць ЗСУ про Сирського та інших командувачів: побачимо несподівані рішення на полі бою

Сирський відтепер новий Головнокомандувач ЗСУ.

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Тепер армією керує генерал Сирський / Колаж Головреда, фото: Telegram-канал А. Сирського, скріншот соцмережі

Військові з нетерпінням чекають подальших кадрових рішень у ЗСУ, заявив в ефірі Еспресо заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар.

Коментуючи призначення Сирського та інших командувачів у ЗСУ, Кишкар зазначив, що "така команда точно зрушить питання технічної мобілізації і переоснащення армії".

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів - і Андрій Гнатов, і Михайло Драпатий, з якими мав честь служити, - це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення. Створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою", - зауважив Кишкар.

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За словами заступника командира артилерійського дивізіону, "ми найближчим часом побачимо нові несподівані рішення на полі бою".

"Саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті", - наголосив Кишкар.

Звільнення Залужного і призначення Сирського

8 лютого президент Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.

Згодом Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Щонайменше з кінця січня у ЗМІ ходили чутки про підготовку відставки Залужного, але Зеленський нібито зволікав із рішенням.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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