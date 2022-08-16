"Рейкові" партизани підірвали залізничну колію у Курській області РФ/ Telegram, УНІАН

У Росії працюють "рейкові" партизани. Вони підірвали залізничну колію у Курській області в напрямку України.

Пошкодження помітив обхідник. Про це повідомляє "Медуза".

Зазначається, що невідомі використали тротил для підриву. Вони підклали вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейки і підірвали його.

У результаті були ушкоджені залізничні колії в районі 14 кілометрів перегону "Льгов-Локінська".

Відомо, що пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою залізної дороги з 2014 року. Проте там досі рухаються маневрові та вантажні поїзди.

Також в РФ заявили, що в Курській області тричі хтось намагався підірвати опори ліній електропередач, які живлять АЕС. При цьому в країні-агресорці одразу почали звинувачувати "українських диверсантів".

Нагадаємо, вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

В Офісі президента України натякнули, що до вибухів в окупованому Криму, які сталися 16 серпня, причетні Збройні сили України. Про це написав голова ОП Андрій Єрмак.

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