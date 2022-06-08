Бійці ССО знайшли мертвого окупанта, який обіймав вкрадений бойлер/ Reuters, Радіо Свобода

Російські загарбники так сильно бояться втратити награбоване в українців майно, що доходить навіть до комічних випадків – коли окупанти і перед лицем смерті не хочуть розлучатися зі своїми "трофеями".

Про один з таких випадків, який стався на Київщині під час окупації загарбниками частини області, розповів в інтерв'ю один з бійців Сил спеціальних операцій.

На той час між українськими військами і російськими окупантами тривало криваве протистояння у селищі Мощун. Події розвивалися дуже швидко і вимагали від українських воїнів практично миттєвого прийняття рішень.

Група ССО вступила в бій з групою загарбників. Відбувався важкий бій, під час якого українським воїнам вдалося ліквідувати ворогів. Захисники України вистояли під сильним вогнем противника, який той вів з автоматів і кулеметів.

Також українським бійцям вдалося артилерійським вогнем кілька разів зруйнувати понтонну переправу окупантів. Вогонь коригували саме бійці ССО.

Проте був момент, який запам’ятався бійцю ССО найбільше.

"Знайшли російського солдата, який лежав, обіймаючи бойлер", – розповів воїн.

Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Нагадаємо, як розповіли у Генштабі ЗСУ, українські воїни відкинули ворога на Сєверодонецькому, Лиманському та Бахмутському напрямках. Захисники України лише за добу знищили 3 ворожі танки, 5 артсистем та 13 одиниць автомобільної техніки на Донбасі.

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