Бомбив житлові квартали в Харкові: ув'язненого російського пілота віддали на обмін

Клопотання про звільнення російського пілота подала група прокурорів Офісу генпрокурора.

Окупант Максим Криштоп / pixabay, скріншот

Російський пілот Максим Криштоп, обвинуваченого в бомбардуванні цивільних об'єктів Харківської області, звільнили від ув'язнення.

Як йдеться у визначенні Дзержинського райсуду Харкова, окупанта передали для обміну як військовополоненого.

Клопотання про звільнення російського пілота подала група прокурорів Офісу генпрокурора.

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Відповідно до листа координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 3 березня було прийнято рішення про передачу його для обміну.

Рішення було прийнято на наступний день після вироку суду, яким Криштопа за порушення законів і звичаїв війни засудили до 12 років ув'язнення.

На судове засідання по звільненню від покарання ні Криштоп, ні його адвокат не з'явилися, передавши заяву про розгляд справи без їх участі. Засуджений підтвердив, що згоден з клопотанням прокурора, оскільки мова йде про обмін.

Суд постановив передати російському пілоту під нагляд представникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".

Як раніше повідомляли, працівники територіального управління ДБР по місту Мелітополь викрили у Запоріжжі російського військового льотчика, який підозрюється у шпигунстві на користь країни-агресора.

"Його викрили в ході проведення спецоперації з виявлення ворожих елементів з числа громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення. За оперативною інформацією, російський військовий льотчик в останні роки регулярно відвідував близьких родичів у Запоріжжі", ‒ кажуть правоохоронці.

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