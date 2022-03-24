"Більше ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам НАТО": Зеленський на саміті Альянсу

Зеленський виступив на саміті НАТО/ Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Північноатлантичного альянсу закликав держави-члени більше ніколи не казати, що українська армія не відповідає стандартам НАТО – зокрема, після героїчного протистояння захисників України російському вторгненню.

У своєму виступі він зазначив, що цей місяць війни був дуже важким для Української держави, але вона бореться і боротиметься й далі.

"Єдине, що я від вас вимагаю, після такого місяця війни, це прохання заради наших військових – після такої війни проти Росії більше прошу ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО", – наголосив український президент.

Також він закликав лідерів НАТО допомогти Україні озброєнням, щоб вона могла ефективніше захищатися. За його словами, Альянс міг би надати хоча б 1% від наявних у НАТО літаків і 1% від усіх танків. Він наголосив, що для такого потужного військового об’єднання це не буде великою втратою, а для України допоможе боротися з російською агресією.

"Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо", – наголосив глава Української держави.

Нагадаємо, Зеленський у виступі на саміті НАТО наголосив: Альянс має розуміти, що Україна зараз перебуває у "сірій зоні" між Заходом і Росією. Наша держава уже рівно місяць героїчно протистоїть російському вторгненню, і її безкарно руйнують на очах всього світу.

Раніше повідомлялося, що у США секретна група експертів з національної безпеки під назвою "Команда тигрів" опрацьовує можливі сценарії реагування на випадок того, якщо президент країни-агресора Володимир Путін застосує ядерну зброю і нападе не лише на Україну, а й на інші країни.

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