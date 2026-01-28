Понад мільйон загиблих і поранених: розкрито катастрофічні втрати РФ

Людські втрати Росії, за оцінками аналітиків, значно перевищують українські — майже в два рази.

https://glavred.net/ukraine/bolee-milliona-unichtozhennyh-i-ranenyh-raskryty-katastroficheskie-poteri-rf-10735943.html Посилання скопійоване

Названо втрати РФ і ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне:

Втрати Росії, за оцінками аналітиків, значно перевищують українські

Загальна кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти оцінюється приблизно в 1,8 млн

Сукупні втрати України та Росії за роки повномасштабної війни можуть до весни 2026 року наблизитися до двох мільйонів осіб.

При цьому людські втрати Росії, за оцінками аналітиків, значно перевищують українські — майже в два рази, повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

відео дня

Відзначається, що загальна кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти оцінюється приблизно в 1,8 млн: близько 1,2 млн з боку РФ і близько 600 тис. з боку України.

Точні дані залишаються недоступними — Москва занижує втрати, а Київ не публікує офіційну статистику, тому розрахунки базуються на розвідданих США та Великої Британії і відкритих джерелах.

Експерти відзначають, що такі величезні жертви не привели до значних територіальних результатів. З початку 2024 року Росія зайняла лише близько 1,5% української території, а просування на фронті часто обмежується десятками метрів на добу. Основні зміни лінії зіткнення відбувалися в Донецькій і Луганській областях.

Хід війни також змінився: через масове застосування дронів Росія все частіше відмовляється від важкої техніки, роблячи ставку на невеликі мобільні групи. Україна, в свою чергу, активно використовує безпілотники для виявлення пересувань противника.

За даними дослідження, з початку вторгнення Росія могла втратити близько 325 тисяч загиблих, а тільки за 2025 рік — понад 400 тисяч убитих і поранених. Втрати України оцінюються в 100–140 тисяч загиблих. Аналітики підкреслюють, що жодна країна з часів Другої світової війни не стикалася з такими масштабами військових втрат.

Втрати у війні: думка аналітика

Військовий аналітик Олександр Коваленко повідомив, що за перші сім днів січня 2026 року російські окупаційні війська просунулися на вкрай обмежену площу — всього близько 48 квадратних кілометрів, що стало одним з найскромніших показників за останній час.

При цьому, за його даними, втрати особового складу РФ за цей тиждень досягли 6 930 осіб. У перерахунку на захоплену територію це означає в середньому приблизно 144 загиблих або виведених з ладу військових на кожен квадратний кілометр української землі.

Ситуація на фронті: новини по темі

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред