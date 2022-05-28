Понад 20 старших російських офіцерів вирушили в пекло: ЗСУ знищили командний пункт окупантів

ЗСУ знищили командний пункт окупантів на Донбасі / скріншот

На території Донецької області 27 травня українські військові знищили передовий командний пункт російських військових.

У командному пункті російських окупантів перебували офіцери, розповів радник керівника офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю", - повідомив Арестович.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі українські артилеристи знищили командний пункт російських морпіхів.

В результаті артилерійського удару підрозділами ЗС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту.

Також ми розповідали, що українським артилеристам вдалося накрити позицію ворога на Харківщині. В результаті успішного удару було ліквідовано майже 50 російських десантників. Більшість із загиблих - солдати строкової служби, які нещодавно підписали короткострокові контракти з ЗС РФ.

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