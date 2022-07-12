Понад 10 жертв: в Ізюмі окупанти накрили касетними бомбами людей, які ловили мобільний зв'язок

РФ накрила Ізюм касетними бомбами / Reuters

У захопленому РФ Ізюмі Харківської області під обстріл російських окупантів потрапили мирні жителі на горі Кременець.

8 липня вони прийшли туди дзвонити по мобільних телефонах (це єдине місце в місті, де ловить Український мобільний зв'язок). повідомляють очевидці в соцмережах.

За свідченнями очевидців, того дня на Кременець приїхали десятки людей. І близько 14:00 по горі російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами.

Повідомляється в соцмережах про щонайменше 10 убитих.

Українська сторона обстріл заперечує і звинувачує в ньому російських окупантів.

"ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними снарядами. Не кажучи вже про те, що реальної причини для нанесення таких ударів немає", – заявляє керівник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області українські військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії.

Як розповіли в командуванні Сухопутних військ Збройних сил України:"на Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії".

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