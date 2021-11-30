Блогери в Запоріжжі намагалися викрасти 12-річного хлопчика заради експерименту

Запорізькі блогери намагалися викрасти 12-річного хлопчика / antikor.com.ua

Запорізькі блогери намагалися викрасти 12-річного школяра. За їхнім задумом, такий небезпечний експеримент повинен був звернути увагу підписників, наскільки легко це зробити, і підняти тему безпеки дітей. Проте хлопчик через сильний стрес потрапив до лікарні.

Троє блогерів хвалилися у соцмережах, що для експерименту їздитимуть селами і викрадатимуть дітей, йдеться у сюжеті 2+2. Свою жертву – 12-річного Тимура – вони побачили на зупинці транспорту в одному із сіл. Хлопчик саме повертався додому зі школи. Блогери підійшли до нього і намагалися змусити сісти в їхній автомобіль. Усе, що відбувалося, фільмували на телефон.

читайте такожМертве немовля знайшли у Запоріжжі: мати дитини повідомила про трагедію і зниклаЗа словами бабусі хлопчика Ліани Домченко, Тимур кричав і кликав на допомогу. Врешті йому вдалося втекти від викрадачів і заховатися у місцевому магазині. Продавчиня кіоску Світлана Борисенко розповіла, що школяр у той момент був дуже наляканим. Він розповів, що його намагалися викрасти, і попросив про допомогу.

Після цієї події хлопчик на тиждень потрапив до лікарні – на його здоров’ї позначився стрес, який йому довелося пережити.

Батьки потерпілого викликали поліцію на місце події. Проте вони бояться, що блогерам усе може зійти з рук, так як їхні батьки нібито знайомі із правоохоронцями. Юристи зараз готують заяви до суду щодо бездіяльності органу досудового розслідування. Тим часом у поліції стверджують, що оформили інцидент у межах закону.

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Раніше повідомлялося, що у школі на Київщині старшокласники роздягли догола при однокласниках молодшого за себе школяра. Батьки назвали це булінгом, а ось адміністрація школи такої проблеми не бачить.

У той же час під Києвом вчительку звинуватили у побитті школяра до крові. Подія сталася в ліцеї № 4 міста Обухів Київської області. Діти відмовляються ходити в школу через стусани, приниження і жорстокість. Тим часом в навчальному закладі попросили не робити скандалу.

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