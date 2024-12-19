Засідання у форматі 'Рамштайн' відбудеться у 2025 році: Умєров назвав точний місяць

Міністр оборони України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" вже наступного року.

https://glavred.net/ukraine/zasedanie-v-formate-ramshtayn-sostoitsya-v-2025-godu-umerov-nazval-tochnyy-mesyac-10623791.html Посилання скопійоване

Умєров розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України, Офіс президента України

Основне:

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року

Португалія надасть Україні не меншу військову допомогу у 2025 році, ніж цьогоріч

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року. Одне із головних питань - подальші кроки для посилення безпеки в Україні. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу, під час якої подякував Португалії за постійну підтримку України. Мелу, у свою чергу, запевнив, що Португалія збереже військову допомогу на рівні не нижчому, ніж поточного року.

відео дня

"У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн". Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", - заявив Умєров.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Міністр також запропонував португальським партнерам у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва. За його словами, з Португалією домовилися провести консультації щодо можливостей розвитку оборонної індустрії України.

Крім цього, Умєров додав, що значну увагу приділили питанням співпраці щодо постачання безпілотників для Сил оборони України.

Засідання у форматі "Рамштайн" - новини за темою

Нагадаємо, засідання Контактної групи з питань оборони України, яке планували провести 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, перенесли.

Як повідомляв Главред, 8 грудня міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умеров провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Сторони зосередилися на двох основних питаннях: ситуації на полі бою та допомозі США.

Крім цього, голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що фактично "Рамштайн" вже не існуватиме, оскільки ці функції перейшли до НАТО.

Читайте також:

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред