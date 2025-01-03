Коли відбудеться засідання у форматі 'Рамштайн': ЗМІ назвали точну дату

На засіданні обговорять подальшу підтримку України.

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Стала відома дата першої в 2025 році зустрічі "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони України

Коротко:

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня

На зустрічі планують обговорити подальшу підтримку України

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня, союзники України порушать важливі питання. Про це у п'ятницю, 3 січня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс громадських зв’язків авіабази Рамштайн.

Засідання відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

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"Це буде 25-те засідання Контактної групи. Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України", – йдеться у повідомленні.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Засідання у форматі "Рамштайн" - останні новини

Як писав Главред, крайнє засідання "Рамштайн" було заплановане на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Проте Байден скасував візит через сильний ураган "Мілтон", який наближався до Сполучених Штатів Америки.

8 грудня міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умеров провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Сторони зосередилися на двох основних питаннях: ситуації на полі бою та допомозі США.

Згодом у Міністерстві оборони України повідомили, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року. Одне із головних питань - подальші кроки для посилення безпеки в Україні.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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