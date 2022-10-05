ЗСУ знищили інструктора зі стрільби - учасника параду на Красній площі

В Україні знищений учасник параду на Красній площі / Facebook/irakli.komaxidze

Бійці Збройних сил України ліквідували російського військового - інструктора зі стрільби, який брав участь у війні.

Про це повідомляє засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook.

При цьому він зазначив, що знищений рашист брав участь у параді на Красній площі. Він також опублікував фото російського військового.

Експерт додав, що ліквідований ЗСУ окупант був родом з Шарипово Красноярського краю.

"В Україні загинув інструктор зі стрільби з Шарипова. Раніше він брав участь в параді на Красній площі" - Я довго думав, що це за зброя таке "Шарипова" з якого стріляють, Ну ладно ... розібрався, це виявляється населений пункт за місцем (не)проживання жмура-окупанта. Ну і друге-кому яке діло до його участі в параді на Красній площі", - написав Комахідзе.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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