ЗСУ знищили інструктора зі стрільби - учасника параду на Красній площі

Ліквідований ЗСУ окупант був родом з Шарипово Красноярського краю.
Бійці Збройних сил України ліквідували російського військового - інструктора зі стрільби, який брав участь у війні.
Про це повідомляє засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook.
При цьому він зазначив, що знищений рашист брав участь у параді на Красній площі. Він також опублікував фото російського військового.
Експерт додав, що ліквідований ЗСУ окупант був родом з Шарипово Красноярського краю.
"В Україні загинув інструктор зі стрільби з Шарипова. Раніше він брав участь в параді на Красній площі" - Я довго думав, що це за зброя таке "Шарипова" з якого стріляють, Ну ладно ... розібрався, це виявляється населений пункт за місцем (не)проживання жмура-окупанта. Ну і друге-кому яке діло до його участі в параді на Красній площі", - написав Комахідзе.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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