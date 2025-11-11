Били по енергетиці: РФ масовано атакувала Одещину

Також пошкоджене депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

РФ масовано атакувала Одещину / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ОВА

Коротко:

Росія масовано атакувавла енергетичну інфраструктуру Одещини

Одна людина отрималп поранення

Критичні об'єкти працюють на генераторах, відкрито пункти незламності

У ніч на 11 листопада РФ здійснила масовану атаку ударними безпілотниками на південні райони Одеської області.

Внаслідок удару пошкоджено об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Зазначається, що на кількох енергооб’єктах спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

"За попередньою інформацією, на жаль, одна людина отримала осколкові поранення. Медиками надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 9 листопада росіяни завдали ударів по Одеській області. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламки пошкодили житлові будинки. Про це повідомляв очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нагадаємо, РФ здійснила наймасовіший удар по ТЕС від початку повномасштабного вторгнення. В Україні зупинилися всі теплоелектростанції "Центренерго". Росіяни атакували дронами та ракетами ті станції, які були відновлені після попередніх атак у минулому році.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.

