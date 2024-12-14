'Бив окупанта на найгарячіших напрямках': в бою загинув молодий український пілот

Український льотчик бився з російськими окупантами на найгарячіших напрямках фронту.

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Україна втратила пілота, який бив ворога на найгарячіших напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва", uk.wikipedia.org

Що відомо:

Під час виконання бойового завдання загинув молодий пілот 299-ї бригади тактичної авіації

Льотчик знищував окупантів на найгарячіших напрямках фронту

У суботу, 14 грудня, у бою загинув молодий український пілот. Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації знищував російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Повітряних силах зауважили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі своїх можливостей, використовуючи сучасні іноземні засоби ураження. Вони завдають удари в умовах активної протидії ворога, часто входячи в зону дії ворожої ППО та витримуючи високі перевантаження під час небезпеяних місій.

"Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною", - зазначили військові.

Також Повітряні сили наголосили, що Україні потрібно більше засобів, зброї та рішучості від партнерів, для досягнення справедливого миру.

"Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії", - запевнили військові.

Льотчики, які віддали життя за Україну

Як повідомляв Главред, 12 серпня загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки, і під час виконання бойового завдання віддав своє життя за Україну.

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу 831-ї бригади тактичної авіації, підполковник Денис Василюк. Він здійснив численні бойові вильоти і був нагороджений орденом "За мужність".

Також в бою загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка, один з героїв місії з евакуації військових з "Азовсталі". Пляка служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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