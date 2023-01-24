Без підготовки - в "м'ясорубку": реальні втрати РФ у війні зашкалюють – ВВС

Загальні безповоротні втрати РФ у війні проти України сягають щонайменше 110 тисяч осіб.

У окупантів РФ катастрофічні втрати / Міноборони РФ

З урахуванням поранених загальні втрати російських окупантів у війні проти України за 10 місяців можуть перевищувати 164 тисячі осіб.

З них 110 тисяч – це не тільки знищені окупанти, а й ті, хто отримав серйозні поранення і зниклі безвісти. Також сюди входять і ті, хто воював у так званій "народній міліції" ОРДЛО. Про це йдеться в матеріалі ВВС.

Повідомляється про те, що вдалося встановити імена понад 12 200 російських військових, ліквідованих на війні в Україні. У їх числі - 800 мобілізованих.

При цьому "двохсотих" загарбників може бути на 40-60% більше. Більше того, загальні безповоротні втрати РФ у війні проти України сягають щонайменше 110 000 осіб.

Журналісти змогли встановити імена 751 російських мобілізованих, знищених у зоні бойових дій на території України починаючи з жовтня. Також 49 росіян померли на території РФ.

Уточнюється, що втрати серед мобілізованих можуть бути вище, бо вони відправляються на фронт практично без підготовки. Також серед причин - погана координація дій різних загонів ЗС РФ і точні обстріли ЗСУ.

У матеріалі підкреслюється, що за останні місяці різко зросла кількість ліквідованих ув'язнених, завербованих до групи "Вагнера". Так, журналісти змогли встановити імена 450 засуджених, ліквідованих силами оборони України.

Як пишуть автори статті, серед окупантів найбільші втрати несуть саме добровольці, найманці групи "Вагнера" і завербовані ув'язнені. На початку повномасштабного вторгнення найбільші втрати були серед російського спецназу.

У матеріалі сказано, що добровольці отримують не більше 7-10 днів підготовки перед тим, як відправитися на фронт.

При цьому серед усіх втрат окупантів приблизно 15% — це офіцери. Сюди ж входять 4 генерала і 52 полковника. У той же час найбільш серйозні втрати зазнали молодші офіцери ЗС РФ.

Журналісти додали, що втрати в так званих "ЛДНР" можуть досягати 36 тисяч осіб.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання NewYork Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

Нагадаємо, окупант РФ Андрій Морозов з Москви розніс командирів РФ за "м'ясорубки" на війні".

"Шансів утримати фронт немає", - заявив він.

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