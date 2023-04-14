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"Без цього війна не закінчиться": ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

Альона Вороніна
14 квітня 2023, 07:52 оновлено 14 квітня, 07:53
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Усі припущення щодо контрнаступу не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, каже Данілов.
Украинские военные, Алексей Данилов
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті, заявив Данілов/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Українське військове командування пропрацьовує декілька варіантів розвитку подій на фронті. Остаточний варіант того, як відбуватиметься контрнаступ українських військових, нікому не відомий.

Сценарій остаточного варіанту контрнаступу буде затверджений в останній момент, коли будуть приймати остаточне рішення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ми свідомі про всі процеси, які відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, зокрема щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", – зазначив Данілов.

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Варіанти розвитку подій, які розглядає Україна, залежать від багатьох факторів.

"Наші захисники мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня", – сказав секретар РНБО.

Також він додав, що керівництво України не говорить лише про контрнаступ. Водночас українське керівництво впевнене, що потрібно деокупувати усі території до кордонів 1991 року.

"Поки ми цього не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, йтися про закінчення війни не може", – наголосив Данілов.

Контрнаступ українських війсьокивх

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові готуються до великого контрнаступу. Дії ЗСУ "будуть потужними". Ці дії наближатимуть перемогу України.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що контрнаступ Збройних сил України може початися в кінці квітня чи у травні. До цього часу земля досить просохне, щоб танки могли пересуватися. Крім того, розпуститься зелень.

Також Світан зазначив, що російська окупаційна армія підготувалася до контрнаступу українських військ, тому реалізувати наступальні операції захисникам України буде важче. Такого прориву, як був у Харківській області, уже може не вийти.

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