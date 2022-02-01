Б'є ногами і поливає окропом: у Дніпрі жінка жорстоко знущається над власною матір'ю

Дочка поливає матір окропом. На Жінці немає живого місця / ТСН

У Дніпрі сусіди жінки, яка живе з матір'ю, просять про допомогу в захисті пенсіонерки. Вони стверджують, що дочка регулярно знущається над бабусею, а крики з квартири вже неможливо витримати.

Як йдеться телеграм-каналі "Х* Дніпро", жінка навіть поливає матір окропом.

"Дочка б'є власну матір, обливає окропом, б'є ногами, лається триповерховими матами. Щодня літня жінка відчуває муки і страждання, проживаючи з цим тираном. Викликали неодноразово поліцію, але ніхто нічого не робить. А бідна старенька так і страждає від насильства дочки", - сказано в повідомленні.

У мережу злили адресу сім'ї, яка проживає в Дніпрі по проспекту Слобожанський, 99, і додали два моторошних відео.

На кадрах літня жінка сидить на підлозі на сходовому майданчику і просить, щоб дочка її не чіпала. Її ноги і руки покриті ранами.

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"Тварина ти обіс**на", - каже у відповідь дочка. Однак, коли бачить сусідів, відразу ж змінює свою риторику і намагається затягнути пенсіонерку в квартиру.

На іншому відео з квартири чути несамовитий крик матері:

"Не бий мене, прошу не бий".

Нагадаємо, на Львівщині у містечку Сокаль стався кричущий інцидент. На місцевого жителя напали невідомі люди і завдали йому чотири колото-різаних рани. Закривавлений чоловік самостійно дістався до лікарні, однак не отримав допомоги від медиків.

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