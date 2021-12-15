У Черкасах на 11 років посадили у в'язницю неповнолітнього за звіряче побиття чоловіка

Удари наносили в голову і по всьому тілу.
У Черкаській області суд виніс вирок підлітку, який разом з товаришем до смерті побив 48-річного чоловіка. Він проведе у в'язниці 11 років життя.
Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.
Неповнолітнього звинувачували у навмисному вбивстві 48-річного жителя Монастирищенського району Черкаської області.
Подія сталася влітку 2018 року. Двоє нетверезих неповнолітніх жорстоко побили чоловіка.
Удари наносили в голову і по всьому тілу. Від отриманих травм потерпілий помер.
Як покарали вбивць
Одного з хлопців затримали, інший втік за кордон.
"Вироком Черкаського районного суду Черкаської області зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.12. ч.2 ст. 115 КК України, і засуджений до 11 років позбавлення волі. Другого неповнолітнього співучасника скоєного злочину оголосили в міжнародний розшук і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначили в прокуратурі.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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