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"Бермудський трикутник" на фронті: де РФ зазнає постійних поразок - Жданов

Даяна Швець
26 листопада 2024, 17:19
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Ворог тисне одночасно за кількома напрямками.
'Бермудський трикутник' на фронті: де РФ зазнає постійних поразок - Жданов
У Макарівці окупанти зазнають постійних поразок / Кодаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Аналіз Жданова:

  • На Времівському напрямку агресор тисне з усіх боків
  • У районі Макарівки ЗСУ стабілізують лінію фронту
  • Усі окупанти, які заїжджали в Работине, більше звідти не виїжджали

Ситуація для ЗСУ залишається складною і продовжує ускладнюватися на Времівському напрямку, зокрема в районі Великої Новосілки. Окупант з РФ посилив наступальні дії на цей населений пункт, застосовуючи механізовані штурми з використанням бронетехніки та великої кількості піхоти.

Однак позитивний момент полягає в тому, що в Макарівці, розташованій за 17 км від Великої Новосілки, ситуація для ЗСУ складається зовсім інакше. Тут російські сили зазнають постійних поразок. Практично всі їхні атаки наштовхуються на ефективну оборону українських військових, завдаючи ворогові значних втрат.

відео дня

Про це розповів полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у своєму відеоблозі на YouTube.

"Можна сказати, що в районі Макарівки ми не просто зупинили наступ, а навіть почали проводити заходи щодо стабілізації лінії фронту в районі цього населеного пункту", - зазначив військовий експерт.

Як зазначає Жданов, російські війська на цій ділянці фронту намагаються використовувати швидкі транспортні засоби, такі як мотоцикли, баги та легкові автомобілі. Вони намагаються швидко зайти в населений пункт, закріпитися у вигідних позиціях і чекати підкріплення для подальшого нарощування сил.

"Але наші війська ефективно розправляються з ними. У цьому плані Макарівка чимось нагадує Работине, - сказав полковник. - Усі росіяни, які заїжджали в Работине, більше звідти не виїжджали. Так само і тут: окупанти, які залітають на баггах або мотоциклах у Макарівку на Часівському оперативному напрямку, залишаються там назавжди", - заявив Жданов.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляє Главред із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), Путін взявся за небезпечне місто. Аналітики розповіли, де РФ намагається перерізати постачання ЗСУ.

У Курській області морпіхи ЗСУ відбили атаку росіян. Агресори зробили спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах, проте штурмовиків РФ "покрошили".

Ба більше, армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків. Близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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ЗСУ війна на Донбасі Олег Жданов окупація Донбасу війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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