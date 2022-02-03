"Бережуть мишей та їжачків": в Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхів

В Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхів / скріншот з відео

На Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж шляхів, незважаючи на сніг. У Львівській залізниці заявили, що це робиться для того, щоб уберегти від стресу мишей і їжаків.

Співробітники Укрзалізниці кажуть, що й самі не розуміють, чому їх у сніг змусили косити чагарники, пише "ТСН".

Таке незвичайне завдання від керівництва вони отримали ще в січні. З косарками вздовж шляхів працівники пройшли майже 10 кілометрів.

"Важко, важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу", - зізнався один з працівників.

Не косиш - догана

Люди зізнаються, що якби не виконали наказ керівництва, могли б отримати догани. Залізничників з косарками в січні бачили і на Полтавщині, і на Львівщині.

Реклама

У Львівській залізниці кажуть, що їхні працівники й надалі коситимуть у снігах. Там переконані, що зима для обрізки чагарників на коліях підходить якнайкраще.

Бережуть від стресу мишей та їжачків

У Львівській залізниці пояснили, що з весни до осені ремонтують колії, а на косіння часу просто не вистачає.

"Взимку такі роботи проходять відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну", – розповів спікер Львівської залізниці Андрій Всюденко.

Залізничники кажуть, що такі роботи проводитимуться до весни - треба прибрати ще майже 70 кілометрів вздовж шляхів.