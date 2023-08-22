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У Німеччині висловилися про удари БПЛА по Росії

Яна Ставська
22 серпня 2023, 20:28 оновлено 22 серпня, 20:33
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Журналісти поцікавилися думкою Бербок щодо ударів БПЛА по території Росії.
Німеччина, Бербок, москва
Бербок не вважає удари по РФ порушенням статуту ООН / Колаж Главред. Фото: УНІАН, скріншот відео

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала удари БПЛА по Росії "законним правом України на захист".

Як пише DW, Бербок підкреслила, що це Росія напала на Україну, тому Україна має усі підстави вести оборону.

"Росія напала на Україну. Тому, згідно зі статутом ООН, Україна має законне право захищати свою країну і свій народ. Росія порушує статут ООН, що забороняє застосування сили. Росія безупинно бомбить цивільні об'єкти в Україні: зерносховища, лікарні, церкви. А Україна захищає себе в рамках міжнародного права", - сказала Бербок.

відео дня

Окремо глава МЗС зазначила, що росіяни замінували в Україні території розміром приблизно "з західну Німеччину". Тепер перед Україною і Європою стоїть проблема розмінування української землі.

Вибухи в Росії

Останнім часом на території Росії все частіше лунають вибухи. 21 серпня БПЛА впав на аеродром "Шайківка", пошкодивши щонайменше один бомбардувальник дальньої авіації ВКС РФ.

Всього за кілька днів до цього випадку, 19 серпня, вибухи прогриміли і на іншому військовому аеродромі окупантів "Сольці" в Новгородській області. Росія втратила щонайменше один Ту-22М3.

Вже сьогодні, 22 серпня, голова ГУР Кирило Буданов натякнув на нову "бавовну" - в окупованому Криму.

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