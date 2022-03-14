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У Китаї заявили, що Росія не зверталася до них за військовою допомогою

14 березня 2022, 05:36

Посольство Китаю у Вашингтоні зазначило, що в КНР нічого не чули про прохання Росії допомогти.

Китай
У Китаї заявили, що Росія не зверталася до них за військовою допомогою / Reuters

У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що вони не чули, щоб Росія зверталася до Китаю за військовою допомогою після вторгнення в Україну.

Про це сказав представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй у коментарі Reuters.

Він наголосив, що зараз потрібне запобігання ескалації напруги.

"Я ніколи про це (запит Росії – ред.) не чув… Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю", – заявив посол.

При цьому він додав, що "поточна ситуація в Україні дійсно збиває з пантелику".

Запит на військову допомогу Китаю прокоментували в ОП

В Офісі президента України прокоментували інформацію деяких західних медіа про те, що РФ нібито звернулася до Китаю і попросила військову та фінансову допомогу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія тепер хоч десь намагається знайти для себе підтримку.

"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну", – написав Подоляк у Тwitter.

Нагадаємо, раніше низка західних ЗМІ повідомили, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку та підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб втриматися на плаву в умовах санкцій.

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