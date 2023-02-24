Байден не очікував, що Зеленський залишиться живим після початку війни – NYT

Після телефонних розмов з президентом України його американський колега говорив наближеним особам, що можливо він спілкувався з мерцем.

Байден думав, що Зеленський може не вижити після початку війни/ Офіс президента України

Президент США Джо Байден після початку повномасштабної війни РФ проти України не очікував побачити українського президента Володимира Зеленського живим, адже було зрозуміло, що він був однією з основних цілей Кремля.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ Байден пропонував Зеленському евакуюватися і керувати урядом у вигнанні. Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Байден у ті дні після розмов по телефону з Зеленським казав своєму близькому оточенню, що він можливо спілкувався уже з мерцем.

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Проте президент США та весь демократичний світ, мабуть, були раді дізнатися, що Зеленський не просто колишній комедійний актор, зазначають у виданні.

До війни лідери США та України не були добре знайомі. Але через рік після того, як РФ здійснила злочинне повномасштабне вторгнення, Байден і Зеленський уже під час зустріч вітають один одного, як старі друзі. Зокрема, це було видно під час неанонсованої зустрічі лідерів двох держав у Києві 20 лютого.

Байден під час цієї зустрічі одразу запитав у Зеленського "Як діти?" і сказав: "Дивовижно тебе бачити". Зі свого боку Зеленський запитав про першу леді Джилл Байден, на що американський лідер відповів, що у неї все добре і вона ще викладає.

Упродовж року від початку російського вторгнення, поки формувалося партнерство України і США, між президентами двох держав виникали непорозуміння. Знадобилися місяці, поки сторони почали краще розуміти один одного, пише видання.

У той же час зазначається, що Байден досі зберігає обережність, тому що не хоче надмірно провокувати російського диктатора Володимира Путіна і уникає ризику виникнення ситуації, у якій диктатор РФ міг би застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, Зеленський сказав, хто його розчарував за час війни. Він зазначив, що для нього найбільшим розчаруванням стали люди, які 24 лютого 2022 року втекли з українських населених пунктів у той час, як мали захищати їх.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна точно переможе країну-агресорку Росію у цій війні. Головне для перемоги – щоб наша держава всередині залишалася міцною, а партнери продовжили допомагати і вклалися в обіцяні терміни надання допомоги. За його словами, ми можемо перемогти РФ вже цього року, але у нас і в партнерів є "домашнє завдання".

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