Продають нерухомість та вивозять сім'ї: окупанти почали евакуацію з Криму - розвідка

Із Криму намагаються виїхати представники окупаційної влади та колаборанти. Російське командування почало продавати нерухомість.

Російські окупанти почали евакуацію з Криму / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти та колаборанти почали вивозити свої сім'ї з анексованого Криму. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Напередодні на кримських FM-станціях пролунало попередження про необхідність готуватися до виїзду. В українській розвідці переконані, що це пролунало саме для тих людей, які співпрацювали з окупантами.

За даними української розвідки, російське командування та окупаційна "влада" в Криму почала продавати нерухомість. Однак росіяни переконують рядовий склад країни-агресорки у тому, що "усе спокійно, усе під контролем".

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"Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським ра**истським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – додав Юсов.

Юсов акцентував на тому, що Крим повернеться під контроль України вже найближчим часом.

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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