"Це класична поведінка бандита": у РФ розуміють, що Крим потрібно буде віддати - Подоляк

Росіяни ясно розуміють, що вкрали півострів та підсвідомо очікують покарання, вважає радник глави ОП.

Михайло Подоляк висловився про звільнення Криму / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії звикають до думки, що анексований в 2014 році український Крим потрібно буде повернути.

"У кримінології є таке – це класична криміналізована поведінка. Ти вкрав і підсвідомо очікуєш, що тебе зловлять і будуть карати. Це абсолютно така ж поведінка сьогодні у Росії. Вони ясно розуміють, що вкрали півострів. Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали", - пояснив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

За словами радника ОП, оскільки в РФ розуміли, що Крим - це вкрадене майно, тому і проводили масштабні пропагандистські проекти й говорили: "Крим – навіки Росія, російська земля, це Хрущов щось віддав".

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Зараз окупанти хочуть накрасти ще більше і втекти, наприклад, в Читу, "там китайські вертухаї, які не дозволять звідти забрати і привезти на судові процеси в Європу".

"Крим постійно 8 років говорив: зловіть нас і посадіть, покарайте. Ось це вони сьогодні розуміють (...) Вони будуть їхати далеко за Уральські гори. Всі, хто так чи інакше брав безпосередню участь в анексії Криму, всі вони будуть шукати собі місця далеко від європейської частини Російської Федерації", - додав Подоляк.

Повернення Криму під контроль України

У листопаді 2022 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією у 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник заявляв, що планує включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно покинути Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов завив, що Кримський міст потрібно добити, щоб загнати російських окупантів у глухий кут.

На думку колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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