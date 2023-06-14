Баканов просив підірвати мости Києва: Залужний категорично заборонив - ЗМІ

Один із чиновників набрав тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і вимагав, щоб підірвали мости Києва.

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Залужний не дав підірвати мости Києва / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії до України та спроби оточення Києва у перші дні лютого 2022 року не дав згоди на підрив мостів у столиці.

Як йдеться у матеріалі BBC News Україна, 26 лютого 2022 року один із високопоставлених урядовців набрав тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости Києва і відрізати лівий берег Дніпра від правого.

"Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: "Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра - і військових, і цивільних", - пише ВВС.

Вже на третій день повномасштабного вторгнення Росії було очевидно, що план Кремля "захопити Київ за три дні" провалився, проте вони підійшли дуже близько до столиці.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости. Це дозволило б затримати російську армію перед природною перешкодою - річкою Дніпро, і не допустити росіян до урядового кварталу.

Нагадаємо, що Залужний виклав у Мережу надихаюче відео. Головнокомандувач опублікував на своїй сторінці відеоролик, в якому практично прямим текстом сказав про контрнаступ української армії на позиції російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ особисто розвіяв усі міфи про своє "поранення", які останнім часом поширювали росіяни - пропаганда провалилася. У Мережі з'явилося відео з Залужним, але пропагандисти вирішили причепитися до того, що Залужний сидить, а не стоїть, кажучи про його "поранення"

Дивіться відео, як Залужний записав відеозвернення у відповідь на фейки окупантів:

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