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Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною

Юлія Куришко
1 червня 2023, 12:36 оновлено 1 червня, 12:40
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Головнокомандувач ЗСУ давно одружений та має двох доньок.
Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною
Залужний поділився знімком із дружиною / колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook Голокомандувач ЗСУ

Очільник ЗСУ дуже рідко висвітлює та розповідає про своє особисте життя. Відомо, що він вже протягом багатьох років одружений та має двох доньок.

Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину із дружиною. 24 липня 2022 року опублікував пост, який присвятив коханій. У ньому він привітав дружину з днем народження та зізнався, як її любить.

В інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту про війну "Рік. За кадром" Залужний розповідав, що від 2014 року дуже рідко бачить своїх рідних.

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"Родина мене від 2014 року майже не бачила. Я розповідав, не пам'ятаю кому. А, скажу, головнокомандувачу Збройних Сил Америки. Говорю, я влітку, в липні 2014 року поїхав. Повернувся за три місяці на два тижні. Знову поїхав. Повернувся за дев'ять місяців. Вони мене не бачили", - розповідав очільник ЗСУ.

Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною
Залужний показав свою дружину / фото: Facebook Голокомандувач ЗСУ

Залужний зазначив, що його рідні вже звикли до такого графіку і з розумінням ставляться до його роботи.

Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною
Залужний із дружиною / фото: Facebook Голокомандувач ЗСУ

Відомо, що старша донька головнокомандувача Збройних сил України військова і служить у Київському гарнізоні, а молодша в Одесі навчається на медичному і буде лікарем за професією.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ особисто розвіяв усі міфи про своє "поранення", які останнім часом поширювали росіяни - пропаганда провалилася. У Мережі з'явилося відео з Залужним, але пропагандисти вирішили причепитися до того, що Залужний сидить, а не стоїть, кажучи про його "поранення"

Залужний виклав у Мережу надихаюче відео. Головнокомандувач опублікував на своїй сторінці відеоролик, в якому практично прямим текстом сказав про контрнаступ української армії на позиції російських окупантів

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