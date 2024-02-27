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"Багато зрадників": експерт розповів, хто "злив" інформацію про контрнаступ ЗСУ

Юлія Закрепа
27 лютого 2024, 16:35
Росіяни вирахували, де було розташовано найбільше скупчення військ, вважає Іван Ступак.
'Багато зрадників': експерт розповів, хто 'злив' інформацію про контрнаступ ЗСУ
Хто злив інформацію про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак прокоментував слова президента Зеленського про те, що ворог знав про плани контрнаступу ЗСУ.

"Можливо, президент Зеленський мав на увазі, що були кроти, які здобували інформацію всередині країни й передавали її росіянам. Можливо, незабаром ми побачимо кримінальні провадження від СБУ за фактом державної зради, підозри високопосадовцям. Другий вектор, що президент мав на увазі, що територія України не така вже й велика, і росіяни мали можливість отримувати інформацію з приводу розміщення наших військ, про їхню кількість", - зауважив Ступак у ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, на східних територіях України працює багато зрадників і навідників.

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"Росіяни вирахували, де було розташовано найбільше скупчення військ. Також працює технічна розвідка РФ, перехоплення телефонів, листування. На той момент у росіян було на 2 літаки А-50 більше, і вони бачили набагато глибше територію України, могли аналізувати. Наші військові казали, що десь за три тижні до контрнаступу росіяни все розуміли. Тобто ворог прорахував наш контрнаступ", - пояснив Ступак.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував новий контрнаступ. За словами глави держави, в протистоянні з такою країною як Росія, навіть оборона - це велике завдання і виклик.

Зеленський заявив, що чотири бригади "ударного кулака" для контрнаступу були без техніки. Президент підозрює, що мало місце і розголошення деякими партнерами деталей щодо напрямків операції.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ.

З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області.

У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради.

У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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