ЗСУ уразили російські 'Тор' і 'Солнцепьок': генерал розкрив великі втрати окупантів

Українські війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках.

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ЗСУ знищили ракетні установки ворога / колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку уражено російські "Тор" і "Солнцепьок".

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, в тому числі 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною", - повідомив командувач у cвоєму Telegram.

Тарнавський зазначив, що українські війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках.

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Загальні втрати росіян становлять у живій силі - 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів.

"Серед ураженої і пошкодженої техніки противника - ЗРК "Тор" та важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" - на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку", - повідомив Тарнавський.

Нагадаємо, що у РФ великі втрати на чотирьох напрямках. Стало відомо, що ЗСУ "перемололи" сотні окупантів. За добу в операційній зоні угруповання військ "Таврія" ворог завдав 38 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 1102 артобстрілів.

У ЗСУ розповіли про жорстокі бої біля Ласточкиного. Російські окупанти перегруповуються біля Авдіївки і намагаються штурмувати позиції українських військових у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів.

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