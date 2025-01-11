'Баба Яга проти': чому Трамп не бачить Україну в НАТО - яка альтернатива

Відвертість Трампа може бути гіркою, але вона змушує Україну чесно оцінювати реальність.

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Експерт прокоментував вступ до НАТО України / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези Шамшура:

Стаття 5 Статуту НАТО - найбільш системно сформульована гарантія взаємодопомоги

Якщо вступу в НАТО не відбудеться, доведеться змінити правила, за якими живе наше суспільство

Україні при Трампі доведеться вижити, вистояти та перемогти

Експерт Олег Шамшур висловився щодо заяв Дональда Трампа про неможливість вступу України до НАТО через позицію Росії. За його словами, наразі реальних альтернатив Альянсу немає.

"Я не бачу жодної реальної альтернативи НАТО. Єдина гарантія безпеки, яка дійсно працює, — це стаття 5 Статуту НАТО. Цей механізм застосовували лише раз — після терактів 11 вересня 2001 року. Тому це найбільш системно сформульована гарантія взаємодопомоги", — зазначив експерт в інтерв’ю Главреду. відео дня

Шамшур наголосив, що у разі неможливості вступу до НАТО Україна має зосередитися на внутрішніх трансформаціях та нових реформах.

"Якщо членство в НАТО не відбудеться, а за президентства Трампа це виглядає малоймовірно, ми повинні змінити правила, за якими живе наше суспільство. Це вимагає глибоких реформ, щоб вистояти як держава", — підкреслив він.

Щодо гарантій безпеки, експерт зазначив, що США, ймовірно, запропонують Україні угоди про безпекове співробітництво.

Гарантії для України / Інфографіка: Главред

"Це лише угоди, спрямовані на посилення наших військових спроможностей. Вони важливі, але не гарантують повного захисту", — додав Шамшур.

Експерт також порівняв позиції Джо Байдена та Дональда Трампа стосовно України.

"Байден теж виступав проти членства України в НАТО, але його підхід відрізняється готовністю до діалогу та надання допомоги у вигляді безпекових угод. Трамп же прямо заявляє: ні НАТО, ні гарантій. Це його позиція", — пояснив Шамшур.

За словами експерта, відвертість Трампа може бути гіркою, але вона змушує Україну чесно оцінювати реальність.

"Гірка правда іноді краща за красиву брехню. Нам доведеться жити в цій реальності, вижити, вистояти та перемогти", — підсумував Шамшур.

Вступ України в НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно Дональд Трамп здивував заявою про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після скандальних заяв у МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Експерт Олександр Палій також пояснив слова Трампа про вступ України до НАТО. На його думку, Росія почала війну проти України саме через те, що вона не була членом НАТО.

Більше новин про вступ України в Альянс:

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

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