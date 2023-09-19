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Автоматичний запуск Кинджалів: у ЗСУ назвали небезпеку нового літака РФ

Олексій Тесля
19 вересня 2023, 16:38 оновлено 19 вересня, 16:47
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Юрій Ігнат прокоментував появу у РФ "вдосконаленого" винищувача МіГ-31І.
Кинджал, російські ракети
РФ хвалиться новими носіями ракети Кинджал / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував заяви країни окупанта РФ про розробку "вдосконаленого" винищувача МіГ-31І для запуску ракет "Кинджал".

При цьому він нагадав про те, що останнім часом в Україні не було тривог через зліт винищувача МіГ-31К. таку заяву представник ЗСУ зробив в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

"Літак для будь-якої ракети - це платформа. Звичайно, і від літака багато що залежить, але ракету програмують на землі. А літак її піднімає і запускає. Варто більше говорити про наявність самих ракет Кинджалів, скільки вони можуть собі дозволити", - сказав Ігнат.

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Що відомо про літак МіГ-31І

Як стверджують російські пропагандисти, головна відмінність МіГ-31І від МіГ-31К - автоматичний режим пуску ракет. Так, На МіГ-31К пілоти повинні вручну вводити необхідну інформацію в бортову апаратуру для пуску "Кинджала".

Відзначається, що на МіГ-31і бортова апаратура нібито дозволяє зробити пуск "Кинджала" за заданими параметрами "в автоматичному режимі без участі пілота".

Раніше експерт пояснив, чому "Кинджали "на Су-34 є російським "вкидом". Заяви російського командування про нібито модернізацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 під носії гіперзвукових ракет "Кинджал" є частиною кремлівської пропаганди, переконаний експерт Defense Express Іван Кірічевський.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ збили десятки "невловимих" ракет РФ. Противник володіє інформацією про об'єкти інфраструктури та військові об'єкти ЗСУ, попередив Юрій Ігнат.

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МиГ-31 війна Росії та України Юрій Ігнат ракета Кинджал
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