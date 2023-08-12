Кинджали клацають як насіння: ЗСУ збили десятки "невловимих" ракет РФ

Противник володіє інформацією про об'єкти інфраструктури та військові об'єкти ЗСУ, попередив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про роботу ППО України / Фото : facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

За час повномасштабної російської агресії підрозділи ППО Збройних сил України збили 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", а також більше 20 "Іскандерів" і С-400.

"Щодо вчорашньої (11 серпня - ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одна з яких збита в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж результат є", - підкреслив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Українському Радіо.

Він нагадав, що напередодні один "Кинджал" був знищений протиповітряною обороною України. Крім того, 16 травня збито 6 ракет, 16 червня - теж 6.

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"Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" і С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається в небі на величезній швидкості, більше 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", - уточнив представник ПС ЗСУ.

Водночас він каже, що атака ворога 11 серпня - підтвердження того, що противник володіє інформацією про об'єкти інфраструктури та військові об'єкти і використовує її.

"Українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворог вдарив Кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали мету ракетної атаки РФ. Юрій Ігнат уточнив, що під час ракетного удару, який здійснили окупанти, 11 серпня, вони намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть вчитися на винищувачах F-16.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, 11 серпня вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вбила дитину. 11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

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