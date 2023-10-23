Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

У ніч на 23 жовтня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування країною-агресором РФ безпілотників.
У Повітряних силах повідомили, що дрони загрожували Черкаській, Вінницькій Київській областям. Пізніше БПЛА змінили напрямок руху. Повідомлялося, що ворожі дрони рухаються у напрямку західних регіонів. Повітряна тривога була оголошена у Хмельницькій та Житомирській областях.
Вибухи в Одесі
Під час повітряної тривоги в Одесі було чутно звуки вибухів, працювала ППО. Про це писало місцеве видання Думська.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.
"Одеська область, Затока - загроза ударних БПЛА з Чорного моря", - йшлося у повідомленні.
За попередніми даними, вночі над Одеською областю було знищено 9 "шахедів". Про це повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Вибухи у Хмельницькій області
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ворог вкотре атакував область, працювала ППО.
"Чергова ворожа атака по Хмельницькій області. І знову на захисті наші сили ППО", - написав він у Telegram.
Тюрін зазначив, що станом на шосту ранку даних про постраждалих чи пошкодження майна немає.
Вибухи у Кіровоградській області
У Повітряних силах повідомляли про роботу ППО з ворожих безпілотників у Кіровоградській області.
"Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") у Кіровоградській області. Напрямок руху на північ. Працює ППО в області", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами. Удари були спрямовані на припортову інфраструктуру Подунав'я. Було пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одеської області, а також приватні будинки мирних жителів.
У ніч на 10 жовтня окупанти також атакували південь України дронами-камікадзе. Атака тривала майже 3 години, було запущено 36 "Шахедів". Українська протиповітряна оборона збила 27 ворожих дронів.
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