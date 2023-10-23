Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

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Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У ніч на 23 жовтня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування країною-агресором РФ безпілотників.

У Повітряних силах повідомили, що дрони загрожували Черкаській, Вінницькій Київській областям. Пізніше БПЛА змінили напрямок руху. Повідомлялося, що ворожі дрони рухаються у напрямку західних регіонів. Повітряна тривога була оголошена у Хмельницькій та Житомирській областях.

Вибухи в Одесі

Під час повітряної тривоги в Одесі було чутно звуки вибухів, працювала ППО. Про це писало місцеве видання Думська.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.

"Одеська область, Затока - загроза ударних БПЛА з Чорного моря", - йшлося у повідомленні.

За попередніми даними, вночі над Одеською областю було знищено 9 "шахедів". Про це повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Вибухи у Хмельницькій області

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ворог вкотре атакував область, працювала ППО.

"Чергова ворожа атака по Хмельницькій області. І знову на захисті наші сили ППО", - написав він у Telegram.

Тюрін зазначив, що станом на шосту ранку даних про постраждалих чи пошкодження майна немає.

Вибухи у Кіровоградській області

У Повітряних силах повідомляли про роботу ППО з ворожих безпілотників у Кіровоградській області.

"Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") у Кіровоградській області. Напрямок руху на північ. Працює ППО в області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами. Удари були спрямовані на припортову інфраструктуру Подунав'я. Було пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одеської області, а також приватні будинки мирних жителів.

У ніч на 10 жовтня окупанти також атакували південь України дронами-камікадзе. Атака тривала майже 3 години, було запущено 36 "Шахедів". Українська протиповітряна оборона збила 27 ворожих дронів.

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