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Армія України повинна звільнити свої землі і влаштувати військовий розгром військ Росії – Жданов

31 серпня 2022, 05:45

Не можна допустити, щоб РФ знову зібрала війська і пішла в новий наступ на Україну, сказав Олег Жданов.

Жданов
Війна Росії з Україною може завершитися на полі бою - експерт / Колаж Міноборони України, Главред

Повномасштабна війна Росії проти України завершиться на полі бою. Українські війська чинитимуть тиск на російських окупантів. ЗСУ потрібно добитися не тільки звільнення своїх територій, а й військового розгрому ворога. Не можна допустити, щоб росіяни, за деякий час зібрали нові війська і пішли знову в наступ. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що закінчення війни, швидше за все, відбудеться на арені бойових дій. Сили оборони України чинитимуть тиск на російські війська. Київ повинен ставити перед собою завдання не просто звільнити свої території, а розгромити армію Росії. Не можна допустити нового нападу Москви.

"Найбільш імовірний шлях завершення війни - військовий сценарій. Події супроводжуватимуться силовим впливом на війська Росії. Україні потрібно не тільки звільнити свої території, а й влаштувати військовий розгром РФ, щоб завтра росіяни не збирали нові війська і не пішли знову в наступ. Ось, що головне", - зазначив Жданов.

Крім того, він додав, що існує й інший – менш ймовірний сценарій. Йдеться про зміну влади в Кремлі і колосальні трансформації в Росії. Тоді війська РФ під тиском ЗСУ можуть швидко залишити територію України.

"Альтернативний варіант - зміна політичної еліти в Росії. Внутрішньополітична ситуація повинна змінитися кардинальним чином. За такої ситуації російські війська можуть швидко "відкотитися" з території України. Але, знову ж таки, під натиском сил оборони України", - підкреслив Олег Жданов.

Раніше полковник запасу ЗСУ Жданов припустив, що за правління Путіна Росія добровільно не віддасть Україні окупований Крим.

На його думку, сьогодні немає можливості для повернення захопленого півострова дипломатичним шляхом. Але після того, як зміниться влада в Кремлі, у Києва може з'явитися шанс на повернення Кримського півострова політичним шляхом.

Також військовий експерт Жданов вважає, що поразка Росії в боротьбі за Крим може згодом призвести до зміни влади в країні-агресорі.

Швидше за все, найбільш оптимальною кандидатурою в якості наступника Путіна в Кремлі бачать Дмитра Патрушева - сина секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева. Втім, інші кремлівські клани навряд чи погодяться з такою заміною Путіну.

Дивіться відео Главред – Жданов назвав умову перемоги України над Росією

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