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Армія російських окупантів тимчасово втратила потенціал до атак - британська розвідка

17 березня 2023, 11:33
Російська армія тимчасово не може наступати на Донбасі, оскільки вичерпала потенціал, повідомляє британська розвідка.
ВСУ, Бахмут
ЗСУ продовжують обороняти західну частину Бахмута - британська розвідка./ Колаж 93 ОМБр, соцмережі

Армія російських окупантів тимчасово вичерпала свій наступальний потенціал на Донбасі і напевно буде прагнути його заповнити. Але зараз навіть локальні наступи для агресорів зараз проблематичні. Про це повідомляється на сторінці Міністерство оборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Як зазначається у зведенні британської розвідки, останніми днями російські окупанти та підконтрольні їм сили ПВК "Вагнера" зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. ЗСУ, у свою чергу, продовжують обороняти західну частину міста.

Проте, кажуть Британські офіцери, в цілому по лінії фронту Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій в період з січня 2023 року.

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За даними британської розвідки, це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські окупанти тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії в даний час не можуть бути стійкими.

"Російські лідери, швидше за все, будуть прагнути відновити наступальний потенціал сил після того, як будуть поповнені запаси особового складу і боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і проведенням надійної оборони всієї лінії", - підсумували в Міноборони Британії.

Оборона Бахмута

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. В ході бойових дії армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їх бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут британська розвідка
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