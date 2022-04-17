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Армія перетворилася на орду: військовий розповів, що його найбільше вразило за час війни в Україні

17 квітня 2022, 01:30

Те, що війна з Росією буде жорстокою та кривавою, було очікувано. Але те, що РФ буде так завзято воювати з цивільним населенням, шокувало.

війна в Україні
Мирних українців загинуло значно більше, ніж зараз відомо / Фото Reuters

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов поділився своїми враженнями про війну, яку розв'язала Росія проти України. За його словами, він не вперше бере участь у бойових діях, але не очікував, що РФ буде так люто воювати з українським населенням.

"Я бачив випадки розстрілу мирних колон, які вивозили жінок і дітей. Я бачив, як вбивали бабусь, дідусів, дітей (...) навіть гітлерівська Німеччина не творила такого жаху, садизму і беззаконня, які творять російські війська", - сказав Касьянов під час час чату на Главреді

Зараз вже відомо, що в Україні за час війни загинуло понад 140 дітей, але цю цифру можна сміливо множити на п'ять, вважає військовий. За його словами, втрати ми зможемо порахувати лише після повного припинення війни і звільнення захоплених територій. У будь-якому випадку, мирних українців загинуло значно більше, ніж зараз відомо.

"Росіяни розстрілюють мирних українців просто так. Наприклад, я проїжджав на машині повз людину, яку просто взяли і застрелили. Переходила жінка дорогу - її взяли і вбили. Просто спонтанно комусь захотілося вбити. Я не очікував, що настільки деградувала військова машина колишнього Радянського Союзу. Я і сам закінчував військове училище при Союзі та починав військову службу ще при Союзі. І я не розумію російську армію... нас так не вчили - нас не вчили вбивати цивільних! Це цілковита деградація. Армія перетворилася на орду", - зазначив Касьянов.

Військовий додав, що українська армія його приємно вразила. За його словами, він знав, що Україна переможе, але думав, що шлях до перемоги буде довшим, а партизанська війна може розтягнутися на місяці або роки.

"Але до кінця першого дня я побачив, що наша армія тримає удар (...) вже через тиждень я зрозумів, що ми перемагаємо, навіть попри те, що було дуже важко. Я бачив, що противник нас боїться, а страх противника – це головне", - сказав Юрій Касьянов.

читайте такожРада визнала звірства російської армії в Україні геноцидомЯк повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України 24 лютого 2022 року.

За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще понад 10 000 отримали поранення. При цьому Зеленський не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

Зазначимо, президент США Джо Байден вперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також визнав, що дії Путіна в Україні - це геноцид. А ось президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати звірства окупантів РФ в Україні геноцидом. На його думку, "вербальна ескалація нічим не допоможе Україні".

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