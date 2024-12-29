Армії Путіна поставлено 'завдання' №1 до Нового року: у ЗСУ розкрили деталі

У російських окупантів є "ціль" у Харківській області.

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Росіяни намагаються вийти на Куп'янськ-Вузловий, але поки що їм це не вдається - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ЗСУ

Що відбувається в Куп'янському районі:

Ворог намагається вийти на Куп'янськ-Вузловий

ЗСУ тримають оборону і не дають окупантам досягти "мети"

Окупаційна армія агресора Росії "прагне" до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Тривають інтенсивні бої, бійці ЗСУ тримають оборону. Про це заявив командир ударних БПЛА Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що наразі російські загарбники не можуть досягти своєї так званої мети.

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"Ворог думав, що йому вдасться швидко пройти і розширити цей клин. Але не так сталося, як гадалося. Наші Сили оборони підперли, швидкого просування ворога немає", - наголосив Юрій Федоренко.

Куп'янськ - головна "ціль" ворога у Харківській області / Інфографіка: Главред

Бої в Куп'янському районі - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у листопаді окупанти РФ окремими силами прорвалися до Куп'янська, але Сили оборони їх звідти вибили. Пізніше українські військові повністю зачистили місто від загарбників.

Бої тривають, РФ створює потужний плацдарм на західному березі Оскола, говорив військовий журналіст Богдан Мірошников. Окупанти захопили половину населеного пункту Дворічна.

Росіяни хочуть захопити Куп'янськ і оточити ЗСУ, сказав начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко. За його словами, також фіксується складна, але контрольована ситуація на Харківському напрямку.

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Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

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