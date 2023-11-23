Утікач Арестович 'проїхався' по Україні, похвалившись краєвидами Лондона

Арестович згадав Євромайдан і поскаржився на утиски російської мови.

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Арестович давно не в Україні / Колаж Главреда. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Екс-радник ОП і блогер, який втік за кордон, Олексій Арестович вирішив знову порозмірковувати про утиски російської мови і культури в Україні, красномовно виклавши у своїх мережах світлини з Лондона.

Перший пост Арестовича в Facebook стосувався безпосередньо "нової системи безпеки", яку Україна повинна представити Європі. Тут же скандальний блогер поставив розмите питання про кордон (ймовірно, йдеться зокрема про українсько-російський кордон), що є, на думку Арестовича, "тупиковою ситуацією".

Свої міркування про Україну Арестович проілюстрував власною світлиною на тлі Тауерського мосту.

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До другого посту, в якому він критикує спікера ВР Руслана Стефанчука і порівнює висловлювання українського мовного обмудсмена Тараса Креміня з "фашизмом" (щоправда, у схожому посту в Telegram), Арестович теж додав фото, зроблене в Лондоні - на тлі Біг-Бена.

Хто такий Арестович

Після звільнення з Офісу президента Олексій Арестович різко змінив риторику - у своїх виступах і постах він все частіше критикує військово-політичне керівництво країни і натякає на мир ціною відмови від окупованих Росією територій.

Разом з тим, екс-співробітник ОП постійно потрапляє у мовні скандали, у яких займає позицію захисника російської мови і культури.

Наразі Арестович перебуває за кордоном. В Україні проти нього відкрито відразу дві кримінальні справи. На думку нардепки Наталії Піпи, саме тому той не хоче повертатися в Україну.

В РНБО тим часом натякають на зв'язки Арестовича з російськими спецслужбами.

"Саме вони (так звані експерти і "актори-розвідники" - Главред) в цей момент заявляють про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших росіян" і врешті-решт натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - висловився раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данилов.

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