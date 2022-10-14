"Коли побачив напис "Україна" - радісно побіг": захисник Маріуполя "Орест" прийшов в ефір "1+1"

Захисник Маріуполя "Орест" прийшов в ефір "1+1" / Пресслужба "1+1"

Студію легендарного ранкового телешоу "Сніданок з 1+1" 14 жовтня, в День українських захисників і захисниць відвідав фотограф і пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький (позивний "Орест") - знімки якого з обложеного заводу "Азовсталь" облетіли без перебільшення, весь світ.

Сам Дмитро каже, що не може поки порадіти як слід своєму звільненню з російського полону ‒ оскільки ще багато українських бійців як і раніше в катівнях.

"Фізично я себе почуваю добре, реабілітація проходить відмінно. Звичайно, зараз радіти повною мірою неможливо, тому що досі багато наших хлопців залишаються в полоні, триває війна. Про це не варто забувати. Однак у мене є така думка, що можна трохи дозволяти собі радіти, сьогодні таке свято, але ніколи не забуваю про той біль, який зараз завжди разом з нами. Поки ми всіх не віднімемо, поки не переможемо", - каже Козацький.

Дмитро "Орест" Козацький та Катерина" Пташка " Поліщук / прес-служба 1+1

Дмитро зізнається, що до останнього вірив ‒ Україна його не кине і обмін відбудеться.

"Я стільки часу про це думав. Уявляв - якою буде зустріч з рідними і близькими. І коли побачив напис "Україна" – я просто кинувся тікати від радості. У той момент емоції просто переповнювали. Ти відчуваєш свободу, а для нашої країни, нашої нації – це дуже важливо", ‒ говорить він.

Після повернення додому на Дмитра звалилася слава - його часто впізнають перехожі на вулиці. Але його така увага приводить в збентеження і підкреслює ‒ він не зірка і не герой.

"Я просто робив свою роботу. Я не герой, я фотографую героїв. Якби не ці артилеристи, піхота, мінометники та інші підрозділи – цих фото просто не було. І це для мене надзвичайна честь фотографувати таких людей", ‒ підсумував Козацький.

Нагадаємо, раніше 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина "Пташка" Поліщук разом з Дмитром козацьким.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волинь", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

А країні-агресору, Росії, в свою чергу повернули кума диктатора Путіна - Віктора Медведчука. І 55 російських окупантів.

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