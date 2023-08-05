"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

Як зазначив Подоляк, щойно Україна почала давати ефективну відсіч агресору, одразу з'явились "адвокати диявола", які закликають до "негайного припинення вогню".

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Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша за те, що той закликав припинити удари безпілотників по Москві, аби не допустити "ескалації".

"Я не пам'ятаю, чи говорив Генеральний секретар ООН про неприпустимість ескалації, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та Дунаї. Я не пам'ятаю, чи пан Антоніу Гутерріш виступив із заявою проти російського терору проти мирних міст", - написав Подоляк у Twitter.

Як зазначив радник керівника ОП, щойно Україна почала давати ефективну відсіч агресору, одразу з'явились численні "адвокати диявола", які закликають до "негайного припинення вогню, аби не допустити ескалації конфлікту".

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"Схоже, так працює міжнародне право і право на самооборону? Так виглядає світовий порядок безпеки в очах ООН? З агресором, який веде геноцидну війну в кріслі голови Ради Безпеки ООН, і постійними вмовляннями не чинити йому опору?", - підкреслив він.

Атаки дронів на Москву

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 серпня центр Москви вкотре атакували безпілотники. Пролунала серія вибухів. Один з дронів влетів в одну з веж "Москва-Сіті". За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті" знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Пізніше у Зеленського прокоментували атаку по Москві. Як зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії. За його словами, все, що буде відбуватися у РФ – це об'єктивний історичний процес.

Представник ГУР України Андрій Юсов підкреслив, що Москва може знову опинитися під ударом безпілотників. У РФ майже не залишилось систем ППО у тилу. Таким чином, Москва зараз є особливо вразливою.

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