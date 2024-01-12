'A-10 як варіант': Україна потребує більше авіації від союзників - Сирський

Штурмовики A-10 Thunderbolt зможуть підтримати сухопутні війська в боротьбі з російськими окупантами.

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Україні потрібно більше літаків / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, US Army

Україні необхідна більша кількість авіації від західних союзників, зокрема, штурмовики A-10 Thunderbolt. Літаки A-10 можуть стати важливим елементом для підтримки сухопутних військ. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Я б говорив про A-10 як про один з варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", - заявив Сирський.

За словами командувача, A-10 Thunderbolt, завдяки своїй надійності та широкому спектру озброєнь для знищення наземних цілей, може відігравати важливу роль у підтримці сухопутних військ в боротьбі з російськими окупантами. Генерал зауважив, що A-10 буде корисний для знищення різноманітної техніки, що протистоїть піхоті.

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"Літак призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті", - додав генерал-полковник.

Сирський також підкреслив важливість ударних гелікоптерів, зокрема AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk. Генерал зазначив, що вони можуть бути ефективними для підтримки українських сухопутних операцій.

Варто відзначити, що A-10 Thunderbolt – американський штурмовик, що застосовується для забезпечення безпосередньої авіаційної підтримки. Літак використовувався в різноманітних збройних протистояннях, таких як війна в Афганістані та операція НАТО в Сербії.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, програма надання Україні літаків F-16 відбуватиметься поетапно протягом кількох років. Перші літаки та інструктори для українських пілотів передає Норвегія. Уряд Нідерландів також планує передати Україні 18 винищувачів F-16.

Також літаки F-16 з Норвегії прибули до Данії, де на них почнуть навчання українські пілоти. Збройні сили Норвегії в наголосили, що цей крок є важливим у постійній підтримці України.

Як повідомляв Главред, у різних країнах світу активно готується група українських пілотів для використання літаків F-16. Повітряні Сили України очікують, що передова група в Данії, буде готова до виконання бойових завдань навесні цього року.

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