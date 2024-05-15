9-річний школяр зі Львівщини зібрав понад 4 млн грн на допомогу ЗСУ

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Команда благодійного проєкту "Здійсни мрію" спільно з новинним порталом Главред продовжують висвітлювати історії дітей-волонтерів сучасної війни. Цього разу розповідаємо про 9-річного Юрія Напору, який збирає кошти на підтримку Сил безпеки й оборони України.

Співати для військових юнак почав у серпні 2022 року, долучившись до благодійної діяльності.

"Одного разу заспівав і мені сказали, що маю чудовий голос. Потім, на початку повномасштабної війни, побачив хлопчика з Чернігова, який також волонтерив. Тоді підійшов до тата та повідомив, що хочу співати. Був впевнений, що зможу збирати кошти співом, але не думав, що вдасться назбирати велику суму", — зазначає Юрій.

Тато хлопця, Назар Напора, вирішив не лише підтримати сина у бажанні волонтерити, але й прийняв рішення виступати на концертах разом із ним. Нині він грає на електронному інструменті — синтезаторі, а Юрій співає патріотичні, українсько-повстанські пісні. А також про людей, які втікають від небезпеки та про матерів, які відправляють дітей на фронт.

До того ж Юрій вже понад 5 років займається у Львівському національному академічному хорі "Дударик" та грає на інструментах: синтезаторі та фортепіано. Перший концерт відбувся в Мостиську Яворівського району:

"Був дуже схвильований, адже не знав, яку суму вдасться зібрати. Та співав збентежено, але терпляче. До цього 3 тижні вчив твори, бо хвилювався, що можу зробити помилку".

Виступає школяр здебільшого на Львівщині. Загалом за півтора року йому вдалося акумулювати понад 4 мільйони 350 тисяч гривень на підтримку Сил безпеки й оборони України. За ці кошти вдалося придбати дрони, автомобілі, прилади нічного бачення та інше спорядження для захисників і захисниць.

Крім цього, Юрій співає в церквах та збирає кошти в межах інших благодійних проєктів, зустрічається та дає концерти людям, які постраждали від великої війни зокрема. Станом на зараз вдалося провести понад 215 виступів, кожен з яких в середньому триває 2-3 години. Одного разу школяр встановив власний рекорд – 5 годин концерту. До того ж він неодноразово брав участь в благодійних ярмарках. На одному з таких, розігруючи розмальовані власноруч гільзи, зібрав 125 тисяч гривень.

"Спершу вдалося купити 7 легкових машин і 1 бус на потребу військових. Вже пізніше люди почали впізнавати Юрія та виходити на прямий зв’язок із запитами. Зараз насправді їх дуже багато", — розповідає Назар Напора.

Попри численну кількість потреб, родина намагається відгукуватися на прохання чи не кожного захисника, чи захисниці, адже чимало їхніх друзів та знайомих воюють. Також школяр долучався і до проєкту "Різдво ти не один", що транслювався на 1+1 Україна, в якому зустрівся з першою леді України та особисто розповів про благодійну діяльність, та талант-шоу "Україна неймовірних людей".

Нагород і подяк у Юрія також чимало. Перша — від громади міста Мостиська Яворівського району за волонтерську діяльність та підтримку військових. Але найголовніша для талановитого хлопця — це грамота від колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "За активну громадянську позицію, патріотизм, та допомогу Збройним силам України, що наближає Перемогу над ворогом".

Нині юний співак поєднує навчання у 4 класі та волонтерську діяльність, співаючи в церквах і на вулиці:

"Хочеться, щоб була Перемога. Вона в нашому серці. Ми не маємо байдикувати. Лише допомагати нашим військовим, які виборюють нашу незалежність".

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