УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"6 чи 12 літаків F-16 замало": сержант ЗСУ назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті

Альона Вороніна
26 лютого 2024, 13:52
Обіцяних літаків F-16 Україні буде недостатньо для того, щоб перехопити ініціативу на фронті.
Самолет F-16, ракеты, украинские военные, Юрий Гудименко
Сержант ЗСУ назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, СтратКом ВСУ, Facebook Гудименко

Україна може вирівняти ситуацію з ініціативою на фронті, якщо отримає від партнерів далекобійні ракети, якими зможе нищити російські склади та аеродроми на території країни-агресорки Росії.

Але така перспектива найімовірніше є у дальшому майбутньому, а не найближчим часом. Таку думку висловив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю Главреду.

"Багато може змінити надання нам далекобійних ракет, якими ми зможемо нищити російські склади та аеродроми на території Російської Федерації. Тому що в них величезна країна, і вони відтягнули частину своєї логістики (в першу чергу авіаційної) подалі від того місця, де ми можемо їх дістати. І, відповідно, вони у безпеці і атакують нас з безпечної відстані. А ми в небезпеці на всій території України – від Закарпаття до Запорізької області", – зазначив Гудименко.

За його словами, якщо ми зможемо вирівнятися у цьому, то дійсно можна буде говорити, що ми вирівняли ситуацію з ініціативою.

"Але поки що усе це, скоріше, про майбутнє, ніж про умовне завтра", – додав він.

У той же час він зазначає, що обіцяні Україні літаки F-16 навряд чи зможуть настільки вплинути на ситуацію на фронті, щоб повністю змінити правила гри. Він зазначив, що, по-перше, поки що терміни передачі Україні таких літаків не узгоджені. По-друге, на перших етапах йдеться про такі кількості (6,12 одиниць), які фактично будуть лише частково, хоч і серйозно, закривати пробіл в наших повітряних силах.

"Тобто ми вийдемо на той рівень, на якому ми теоретично мали б знаходитись для ведення такої війни. Але допоки мова не буде йти про десятки одиниць, які будуть з навченими та більш-менш тренованими пілотами, які мають досвід ведення бойових дій, з відповідним ракетним озброєнням, ми не можемо говорити про те, що вони кардинально змінять ситуацію на полі бою", – сказав молодший сержант ЗСУ у відставці.

Гудименко зазначив, що шести новітніх літаків недостатньо для вирішення проблему з КАБами на фронті.

"У нас дуже протяжна лінія бойового зіткнення, і це буде гра в кота і мишку. Але не буде такого, що F-16 зайшли, в соцмережах з'явилися перші світлини з українськими розпізнавальними знаками, і одразу ж все, КАБи на фронті закінчилися. На жаль, так не буде – це тривалий процес", – наголосив він.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Війна в Україні

Раніше у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ. РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

Також раніше повідомлялося, що РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході. Інтенсивність авіаударів РФ становить 60-70 разів на день, розповів молодший сержант батальйону БПАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів, в якій зброї перевага у ЗСУ над окупантами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії F-16 Юрій Гудименко
Реклама

Головне за день

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

15:37 Україна
Бронеколона у вогні: українські захисники розгромили штурмовиків РФ на півдні

Бронеколона у вогні: українські захисники розгромили штурмовиків РФ на півдні

15:36 Україна
"Україна може закінчити війну на своїх умовах": Зеленський звернув увагу на важливу деталь

"Україна може закінчити війну на своїх умовах": Зеленський звернув увагу на важливу деталь

14:41 Україна
Всі головні новини

Популярне

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова 120486

Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

До чого потрібно доторкнутися 26 лютого, щоб вилікуватися: важливі прикмети дня 19873

До чого потрібно доторкнутися 26 лютого, щоб вилікуватися: важливі прикмети дня

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни 15362

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм 15049

В країну увірвалася майже 6-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Останні новини

15:37

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

15:36

Бронеколона у вогні: українські захисники розгромили штурмовиків РФ на півдніВідео

15:35

Пожежа через плойку: як не допустити дуже неприємної ситуаціїВідео

15:35

Путін "приєднав" українські території до "південного округу" Росії

15:24

Експерт з сантехніки назвав помітну деталь, яка може призвести до катастрофи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:47

Головоломка для тих, у кого чудова кмітливість: треба за 4 секунди знайти смайлик

14:46

"Немає втечі, є виснаження": офіцер пояснив відхід ЗСУ з Ласточкиного

14:41

"Скільки їх": Сумська висловилася після скандалу з її дочкою

14:41

"Україна може закінчити війну на своїх умовах": Зеленський звернув увагу на важливу детальВідео

Реклама
14:39

"Не закінчиться швидко": глава Чехії дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

14:38

Рекордна світова акція до 24 лютого: понад 100 подій у 69 країнах

14:36

"Це не прогулянка чи кураж": Тополя зізнався, чи готовий повернутися на фронт

14:01

Внесли майже 4200 правок: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

13:53

Унітаз засяє: 3 засоби, які точно приберуть "іржаві" плями

13:53

Серіал "Слово пацана" спеціально випустили в РФ напередодні "виборів" Путіна - ЗМІВідео

13:52

"6 чи 12 літаків F-16 замало": сержант ЗСУ назвав спосіб перехопити ініціативу на фронтіВідео

13:47

Найсмачніша українська страва: рецепт справжніх полтавських галушок з м'ясом

13:43

"Не можу": знерухомлена путіністка Кудрявцева "прикута" до ліжка

13:39

Штрафом не обмежиться: керівник ТЦК розповів про наслідки неявки за повісткою

13:39

"Гебешна миша": Данілов припечатав Путіна і розкрив сценарій розпаду РФ

Реклама
13:07

Так роблять і коти, і собаки: точні ознаки, що тварина любить господаря

13:07

Гудименко розповів, в якій зброї перевага у ЗСУ над окупантами

12:55

Це станеться після виборів в РФ: майор ЗСУ повідомив про важливе рішення Путіна

12:48

Піхота йде на штурм: РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході

12:44

Вдарить +17 градусів: синоптик сказав, коли в Україні різко потепліє

12:42

"Розвідка не дістає до Києва": у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ

12:39

"Я втомився від самого себе": Кіркоров вперше зробив зізнання після "скасування"

12:38

Відійшли на нову лінію оборони: в ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного

12:36

Путіністка-вигнанниця Мілявська здивувала росіян дивним виглядом

12:27

РФ використовує "неймовірну" кількість сил: в ЗСУ назвали місто, яке є ціллю ворога

12:14

Як швидко прибрати плями від кави: легкий і дуже ефективний спосіб

11:48

У Кузьмінова в Іспанії був "план захисту": в ОП прокоментували загибель пілота РФ

11:41

Окупанти скинули авіабомби на Сумщину: загинуло подружжяВідео

11:35

Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ розкрили план ворога

11:19

"Цей день хочеться забути": військовий розповів про найважчі бої та втрати

11:06

Генерал розповів, чим ЗСУ могли збивати російські винищувачі

10:49

Крилаті ракети та авіація: у ВМС попередили про загрозу нового удару РФ

10:47

Ситуація складна: Сирський повідомив про прийняття важливих рішень на передовій

10:31

Церковне свято 27 лютого: що не можна робити після заходу сонця

10:31

Гороскоп Таро на березень 2024: Овнам - зміна планів, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - грошіВідео

Реклама
10:27

Китайський гороскоп на 27 лютого: Щуру - приховані почуття, Коню - відчуження

10:13

Винних слід покарати: посол України вимагає "можливого і неможливого" від Польщі

10:02

Справжній фурор: Зеленська кардинально змінила зачіску

09:50

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміниВідео

09:50

Суд продовжується і до остаточного рішення ще дуже далеко - український холдинг GNT Group щодо спору з кредиторами Argentem Creek Partners та Innovatus

09:19

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

08:57

Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

08:43

Гороскоп на завтра 27 лютого 2024: Дів переслідує удача, Стрільцям - важлива новина

08:24

Втрати ЗСУ у війні: цифри, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США - NYT

08:20

Чорноморський флот РФ відступає: Україна домінує у частині моря - розвідка Британії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти