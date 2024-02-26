"6 чи 12 літаків F-16 замало": сержант ЗСУ назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті

Обіцяних літаків F-16 Україні буде недостатньо для того, щоб перехопити ініціативу на фронті.

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Сержант ЗСУ назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, СтратКом ВСУ, Facebook Гудименко

Україна може вирівняти ситуацію з ініціативою на фронті, якщо отримає від партнерів далекобійні ракети, якими зможе нищити російські склади та аеродроми на території країни-агресорки Росії.

Але така перспектива найімовірніше є у дальшому майбутньому, а не найближчим часом. Таку думку висловив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю Главреду.

"Багато може змінити надання нам далекобійних ракет, якими ми зможемо нищити російські склади та аеродроми на території Російської Федерації. Тому що в них величезна країна, і вони відтягнули частину своєї логістики (в першу чергу авіаційної) подалі від того місця, де ми можемо їх дістати. І, відповідно, вони у безпеці і атакують нас з безпечної відстані. А ми в небезпеці на всій території України – від Закарпаття до Запорізької області", – зазначив Гудименко.

За його словами, якщо ми зможемо вирівнятися у цьому, то дійсно можна буде говорити, що ми вирівняли ситуацію з ініціативою.

"Але поки що усе це, скоріше, про майбутнє, ніж про умовне завтра", – додав він.

У той же час він зазначає, що обіцяні Україні літаки F-16 навряд чи зможуть настільки вплинути на ситуацію на фронті, щоб повністю змінити правила гри. Він зазначив, що, по-перше, поки що терміни передачі Україні таких літаків не узгоджені. По-друге, на перших етапах йдеться про такі кількості (6,12 одиниць), які фактично будуть лише частково, хоч і серйозно, закривати пробіл в наших повітряних силах.

"Тобто ми вийдемо на той рівень, на якому ми теоретично мали б знаходитись для ведення такої війни. Але допоки мова не буде йти про десятки одиниць, які будуть з навченими та більш-менш тренованими пілотами, які мають досвід ведення бойових дій, з відповідним ракетним озброєнням, ми не можемо говорити про те, що вони кардинально змінять ситуацію на полі бою", – сказав молодший сержант ЗСУ у відставці.

Гудименко зазначив, що шести новітніх літаків недостатньо для вирішення проблему з КАБами на фронті.

"У нас дуже протяжна лінія бойового зіткнення, і це буде гра в кота і мишку. Але не буде такого, що F-16 зайшли, в соцмережах з'явилися перші світлини з українськими розпізнавальними знаками, і одразу ж все, КАБи на фронті закінчилися. На жаль, так не буде – це тривалий процес", – наголосив він.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Війна в Україні

Раніше у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ. РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

Також раніше повідомлялося, що РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході. Інтенсивність авіаударів РФ становить 60-70 разів на день, розповів молодший сержант батальйону БПАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів, в якій зброї перевага у ЗСУ над окупантами.

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