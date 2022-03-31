19-річна вагітна вдова розповіла про дзвінок чоловіка за кілька хвилин до загибелі

Трагедія на Яворівському полігоні

У Львівській області загинув український захисник 22-річний Костянтин Руденко, який працював інструктором у навчальному військовому центрі на території Яворівського військового полігону.

19-річна дружина Костянтин Руденко на 9-му місяці вагітності розповіла, як встигла поговорити з ним за кілька хвилин до цинічного ракетного удару окупантів.

"О 5:50 він мені подзвонив, сказав, що у нас теж стріляють. Сказав, щоб я не переживала і спускалася на перший поверх підвалу, тому що ми жили на 5 поверсі. О 6 годині я йому подзвонила, буквально 5 хвилини пройшло, і він був поза зоною досяжності", - розповіла 19-річна Соломія, передає Радіо Свобода.

Через нервову напругу Соломія потрапила в лікарню, де через добу і дізналася про смерть чоловіка.

"Як нам сказали, їх прямо в підвалі придавило великою плитою. І на наступний день ми поїхали забирати його в морг", - згадує вона.

За її словами, від чоловіка у неї залишилися, зокрема, його форма і годинник, які вона подарувала коханому на їх останній Новий Рік.

Годинники Соломія хоче залишити на пам'ять для їхнього сина Артема, який ось-ось повинен народитися. До речі, саме таке ім'я військовий хотів дати дитині.

Зараз Соломія готується до пологів. Дівчина каже, що намагається пережити трагедію і триматися заради їх майбутньої дитини: "Я повинна зробити все, щоб наша дитина була щаслива".

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Речі для новонародженого допомогли зібрати волонтери.

"Ніколи не думала, що поїду машиною "Вантаж 200" забирати свого чоловіка. Взагалі ніколи не могла подумати, що стану вдовою в 19 років. Ще й залишуся сама з дитиною", - каже вона.

Загиблий Костянтин, родом з Чернігова, але відвезти туди його неможливо, оскільки російська окупаційна армія бомбить і обстрілює місто. Військового поховали у Дрогобичі.

Нагадаємо, в результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 людей, ще 134 - поранені.

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