12-річний Козак Михайлик про популяризацію української культури та історії, відмову від всього російського та недитячі мрії

https://glavred.net/ukraine/12-richniy-kozak-mihaylik-pro-populyarizaciyu-ukrajinskoji-kulturi-ta-istoriji-vidmovu-vid-vsogo-rosiyskogo-ta-nedityachi-mriji-10585298.html Посилання скопійоване

У межах благодійної ініціативи 1+1 media "Здійсни мрію" спільно з новинним порталом Главред продовжуємо розповідати історії дітей, які власними вчинками наближають Перемогу України. Новим героєм став 12-річний Михайло Корженівський, відомий як Козак Михайлик, який займається популяризацією історії та культури України більшу частину свого життя — понад 7 років.

До повномасштабного вторгнення хлопець декламував вірші різноманітних українських письменників — Т. Шевченка, В. Симоненка, Л. Костенко. На найпершому відео, яке було опубліковане на Facebook, Козак розповідав вірш "Як добре те, що смерті не боюся" Василя Стуса. У 2017 році Михайло зацікавився минулим нашої країни, тому у власних соціальних мережах почав займатися популяризацією історії. Особливо його зацікавив період козацтва. Згодом він опанував періоди Русі, Галицько-Волинської держави, Великого князівства Литовського. Переломний момент відбувся після перегляду фільму "Крути 1918". Тоді його захопили загалом події XX ст.

"Зараз ОУН та УПА — улюблена історична тема. Її можна досліджувати зі сторони поляків, німців або Радянського Союзу. Є таке уявлення, що якщо тебе цікавить якась історична тема, значить ти жив у ній в минулому житті", — стверджує Михайло.

відео дня

Козак активно веде сторінки в Instagram і Facebook, публікуючи актуальні та цікаві факти, пісні для читачів. Нині хлопець має і власний YouTube-канал, з понад шістьма тисячами читачів, до створення якого його підштовхнули саме знайомі.

"Зрозумів, що можу вплинути на суспільство, якщо буду розповідати цікаві факти з історії й культури нашої держави. Не так багато дітей, які розповідають історію України. Хочу своєю діяльністю заохотити людей вивчати українську історію та культуру", — пояснює блогер.

У свої 12 років він розуміє важливість історії та політики для суспільства, аналізує актуальні події та цікавиться історією України. До слова, ділиться власними спостереженнями та думками з глядачами щотижня. Під час підготовки до зйомки досліджує чимало інформації: свідчення очевидців або праці істориків, а також переглядає низку відео на YouTube. Серед улюблених історичних каналів — "Реальна історія" та "Історія без міфів".

До того ж неодноразово юнак знімався у низці фільмів та серіалів, а також виступав у театрі. Він був запрошеним актором у "Малому театрі" в Києві, де грав у виставі "Холодна м’ята", а також знімався у фільмах "Захар Беркут" (2019), "Потерпи трошки" (2020), "Перші дні" (2023) та "Перевізниця" (2024):

"Мистецтво в театрі та кіно відрізняється тим, що в театрі ти можеш кожну виставу відіграти по-різному. Приваблює і те, що кожного разу приходять нові люди на виставу. Цікаво дивитися на їхню реакцію".

Акторський шлях юнака розпочався несподівано, а саме після того, як Ольга Клименко, кастинг-директорка фільму "Захар Беркут", у Facebook побачила, як Михайло декламує вірш Гаріка Бірча "Моя Україна". Крім акторської та блогерської діяльності, саме у 2022 році хлопець зацікавився грою на інструментах, а саме баяні та гітарі.

Нині хлопець поєднує власну творчу діяльність зі шкільними обов’язками та ділиться власними планами на майбутнє:

"Пробував різні професії — письменника, каскадера, екскурсовода, але в мене якось не вдавалося. Зараз мені подобається блогерство, професія актора та репетиторство — це три основні напрямки".

Дорослий не на свій вік Михайло, попри всі випробування, намагається й надалі наближати Перемогу України та доводити, що вивчення історії важливе саме сьогодні:

"Хочу, щоб в Україні було свідоме суспільство. Власними зусиллями це наближаю. Зараз кожному українцю важливо знати історію, щоб не робити помилок минулого".

Та має недитячі мрії:

"Мрію про те, щоб у нас в Україні не лунали російська мова та музика. Хочеться, щоб люди з самого малечку знали політику, бо це те, що нас оточує".

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