10 тисяч доларів: у Мелітополі партизани пропонують гроші за голову місцевого гауляйтера

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о действиях партизан / ua.depositphotos.com і пресслужба Мелітопольської міськради

У тимчасово окупованому місті Мелітополь (Запорізька область) місцеві партизани оголосили про грошову нагороду (10 тисяч доларів США) за голову гауляйтера Євгена Балицького. З такою заявою виступив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телевізійного марафону.

Як каже чиновник, з 24 червня, в місті відкрито сезон "полювання". І на вулицях висять фото одного з головних гауляйтерів ‒ Євгена Балицького ‒ за голову якого і пропонують винагороду.

"Я впевнений, що ставки будуть рости і опір в Мелітополі зможе звільнити місто від гауляйтерів", – підсумував Федоров.

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Нагадаємо, раніше мер Іван Федоров говорив, що українські спецслужби, військові і партизани провели успішну спеціальну операцію в Мелітополі, яка була спрямована на ураження доставки вогнепальної зброї та боєприпасів до міста та на інші захоплені Росією території.

"Спецслужбам України, військовим і партизанам міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, спрямовану на те, щоб паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів в Мелітополь і на всі окуповані рашистами території. Думаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, яких втрат зазнав ворог, але ця операція пройшла успішно", - розповів градоначальник.

До того повідомлялося, що в захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але сьогодні в місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, в пошуках партизанів", - йдеться в повідомленні.

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